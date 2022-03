Moskau hebt zahlreiche Corona-Beschränkungen auf

In Moskau fallen zahlreiche Corona-Beschränkungen weg. In der russischen Hauptstadt muss seit Donnerstag kein QR-Code für Geimpfte oder Genesene mehr vorgezeigt werden. Die Lockerung sei eine Reaktion auf die Verbesserung der epidemiologischen Lage, so der Bürgermeister. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin betonte am Donnerstag, dass die Zahl der Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen rückläufig sei, sodass Moskau einen erheblichen Teil der Beschränkungen aufheben könne. Seit dem 3. März fallen QR-Codes, die als Nachweis einer Impfung oder einer überstandenen Infektion dienen, weg. Der Zutritt zu Cafés und Restaurants, Theatern und Museen sowie Konzerten, Unterhaltungs-, Bildungs- und Sportveranstaltungen wird wieder für alle zugänglich. Die Selbstisolation für ältere Menschen hat ab sofort einen Empfehlungscharakter. Gültig bleiben die Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Die Fallzahlen in Moskau gingen in den vergangenen Wochen deutlich zurück. In den letzten 24 Stunden meldete Moskau 2.683 neue Infektionsfälle, zahlenmäßig liegt die Stadt damit auf Platz neun unter anderen russischen Regionen. Insgesamt wurden in Russland etwas mehr als 93.000 Fälle nachgewiesen. Am Vortag hatten auch die Behörden der Stadt Sankt Petersburg angekündigt, ab kommenden Freitag alle QR-Codes aufzuheben. "

Quelle: RT DE