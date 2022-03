Westliche Medien prüfen Möglichkeiten und Folgen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“. .

Die Republikaner und die meisten Demokraten in den USA unterstützen ein Verbot für Importe russischen Öls. Doch nach Einschätzung von Analytikern sind die Möglichkeiten, die Erdöllieferungen auf dem bisherigen Niveau ohne Russland aufrechtzuerhalten, beschränkt. Die USA und ihre Verbündeten in Europa zögern mit dem Verzicht auf Energieträger aus Russland, um einen Schlag gegen die eigenen Wirtschaftssysteme zu vermeiden.

Der US-Präsident ist in eine „Falle“ geraten: Gleichzeitig werden Forderungen laut, den Preisanstieg zu dämpfen und den Import von russischem Erdöl zu verbieten. Im zweiten Fall würde Biden jedoch riskieren, mit hohen Preisen bei Tankstellen konfrontiert zu werden, was die Demokraten vor den Zwischenwahlen im November in eine prekäre Lage versetzen würde. Dabei ist Europa in sehr viel größerem Maße auf Erdöl und Erdgas aus Russland angewiesen, und die Staatschefs europäischer Länder sind mit größeren politischen Risiken konfrontiert"

