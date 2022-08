Schon der dritte Zivilist in Donezk durch ukrainische Streuminen schwer verletzt

Ein weiterer Zivilist in Donezk wurde verletzt, nachdem er versehentlich auf eine "Lepestok"-Antipersonenmine trat, die dadurch explodierte. Dies meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Telegramkanal des Hauptquartiers der territorialen Verteidigung der Volksrepublik Donezk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " "Die Bevölkerung von Donezk leidet nach wie vor unter den verstreuten verbotenen PFM-1-Antipersonenminen. Ein 1969 geborener Zivilist wurde im Stadtbezirk Kiewskij [in Donezk], in der Nowojasinowatskaja Straße verletzt", heißt es in der Veröffentlichung.





Nach Informationen der Nachrichtenagentur wird der Mann mit schweren Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Sein Zustand soll ernst, aber stabil sein."





Quelle: RT DE