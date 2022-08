US-Kongressabgeordnete: Großteil der Militärhilfen für Ukraine sind Betrug

Die Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses Lauren Boebert (Republikanerin aus Colorado) hat die Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine kritisiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf Twitter kommentierte sie eine Dokumentation des Fernsehsenders CBS, in der es hieß, dass der Großteil der von westlichen Staaten an die ukrainischen Streitkräfte gesandten Militärhilfe nicht ihr endgültiges Ziel im Land erreicht habe:

"Wie viele Menschen wurden seit März als russische Bots bezeichnet, weil sie genau das Gleiche gesagt haben? Jetzt, wo CBS es gezeigt hat, ist es völlig in Ordnung. Wie auch immer, ich bin froh, dass die Fakten jetzt auf dem Tisch liegen. Der größte Teil der Hilfe für die Ukraine ist Betrug."

Eine weitere Republikanerin im Repräsentantenhaus, Marjorie Taylor Greene (aus Georgia), äußerte sich ebenfalls zum Film. "Das ist einer der Gründe, warum ich gegen [die Militärhilfe für Kiew] gestimmt habe. Es (die Hilfe – Anm. d. Red.) hat sich nie um das ukrainische Volk gedreht", schrieb Greene auf Twitter.

Nur etwa 30 Prozent der Lieferungen "erreichen ihren endgültigen Bestimmungsort", so Jonas Ohman, Leiter der in Litauen ansässigen Nichtregierungsorganisation "Blue-Yellow" ("Blau-Gelb"), die Militärhilfe an die Ukraine weiterleitet, gegenüber CBS."

Quelle: RT DE