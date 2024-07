Toter bei Explosion in Tel Aviv

Im Zentrum der israelischen Großstadt Tel Aviv hat es am Freitag eine schwere Explosion gegeben, bei der ein Mensch ums Leben gekommen ist.

Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass die Explosion in der Nähe der US-Botschaft durch den Absturz eines Luftziels verursacht worden sei, der keinen Sirenenalarm ausgelöst habe, teilte das Israelische Militär (IDF) mit. Die Angelegenheit werde derzeit eingehend untersucht. Viele Einsatzkräfte seien mittlerweile vor Ort im Einsatz. Die Luftwaffe werde die Patrouillen der Flugzeuge verstärken, die zum Schutz des Luftraums des Landes eingesetzt würden, so das IDF.



Laut Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurde bei der Explosion eine Person getötet sowie acht weitere verletzt. Der Tote soll Medienberichten zufolge in seiner Wohnung gefunden worden sein. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die jemenitische Huthi-Miliz reklamierte den Angriff derweil für sich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur