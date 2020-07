Die unterschätzte Gefahr der zweiten Welle

Es braucht nicht viel unabhängige Recherche, um zu erkennen, dass wir über diese Situation mit dem Coronavirus belogen wurden. Auch Del Bigtrees Youtube-Format "The Highwire" hat durch seinen investigativen Journalismus in den letzten Monaten im amerikanischen Sprachraum eine phänomenale Arbeit geleistet, um so vieles aufzudecken. Der Youtuber Mikey Landings jedoch ist außerdem der Meinung, dass wir vielleicht immer noch nur an der Oberfläche der zugrundeliegenden, grundlegenden Lüge - der Ansteckungstheorie selbst - kratzen. Und wenn wir nicht die Wahrheit über die Exosomen und den Zusammenhang mit der Toxizität erfahren, könnten wir in der Zukunft überrumpelt werden.

Er veröffentlichte daher dieses nun von ExtremNews auf deutsch übersetzte Kurzvideo als offenen Brief an den reichweitenstarken Film- und Fernsehproduzenten Del Bigtree mit dem Kommentar: "Lassen Sie uns die tiefsten Wahrheiten aufdecken, die wir über diese Plandemie aufdecken können. Lassen Sie uns zur Wurzel des Problems vordringen." Übertragen auf die deutsche Stellung in diesem Theaterspiel, könnte man dies als eine Bitte an den deutschen Virologen Dr. Stefan Lanka sehen, um sein Wissen über die Hintergründe der Viren- / Exosomentheorie in Form von Interviews mit deutschsprachigen Youtubern mit ausreichend vielen Abonnenten, so zum Beispiel mit Oliver Janich, Ken Jebsen, Eva Herman oder Heiko Schrang zu teilen. Viele der Wenigen, die bereits über die Exosomentheorie Bescheid wissen, sind sich sicher, dass durch flächendeckende Aufklärung hierüber die zugrunde liegende Fehlannahme der Ansteckungstheorie im Allgemeinen aufgedeckt werden kann. "Wir würden das primäre Grundbein der allopathischen Medizin weghauen, und sie könnte zusammenstürzen. Wir haben vielleicht den Schlüssel, um nicht nur die Schlacht, sondern den gesamten Krieg zu gewinnen.", kommentiert es auch Mikey Landings. Diese Videos dürfen daher weitflächig geteilt werden:

Englischsprachiges Originalvideo: https://www.youtube.com/watch?v=SiMf8hqoKPU

