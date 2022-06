Das Territorium des modernen Russlands sei im Vergleich zur Größe des Russischen Reiches und der UdSSR "nicht ewig geschrumpft", sagte Wladimir Medinski, Berater des russischen Präsidenten, Vorsitzender der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft und Leiter der russischen Verhandlungsdelegation mit der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte dies am Mittwoch in Moskau auf dem internationalen Forum "Geschichte für die Zukunft. Die Gestalt von Peter". Medinski stellte ein Buch über Peter den Großen vor, den ersten Teil der dokumentarisch-künstlerischen Reihe "Die Sammler des russischen Landes".

Die Serie ist "jenen Herrschern Russlands gewidmet, von Anfang an, von Rurik an, unter denen unser Land nicht zerfiel, nicht schrumpfte, sondern wuchs, unter denen das Land größer wurde", so Medinski. Die Serie ist "den Menschen gewidmet, die das Land geschaffen haben, das bis vor kurzem noch ein Sechstel der Erde ausmachte", sagte er. Medinski betonte: "Es ist jetzt etwas kleiner. Aber es ist nicht für immer."

Quelle: RT DE