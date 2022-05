Im Zuge der konzer­tierten und gleich­ge­schal­teten Kriegs­pro­pa­ganda-Hetze der Main­stream-Medien, die nur gute Ukrainer und die bösen Russen kennt, ist es ange­bracht einen kurzen Blick auf ein Video aus 2014 zu werfen, wie damals die Bericht­erstat­tung aussah. Der TV-Bericht (siehe unten) zeigt das barba­ri­sche Vorgehen der ukrai­ni­schen Nazi-Truppen gegen die über­wie­gend russi­sche Bevöl­ke­rung in Mariupol. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Nach der putsch­ar­tigen Macht­er­grei­fung entsandte das von den Ameri­ka­nern gesteu­erte Regime Panzer und Soldaten in den Osten des Landes, welcher weit­ge­hend russisch bevöl­kert war, um dort in bester Nazi­ma­nier „aufzu­räumen“. Wer weiß heute noch vom Massaker der Nazi­truppen etwa in Odessa, als 50 Regime­kri­tiker bei leben­digem Leib in einem Gewerk­schafts­haus verbrannt wurden? Vermut­lich niemand, denn eine objek­tive Bericht­erstat­tung über die Lage damals und heute vermissen wir in den west­li­chen Kriegshetzer-Medien.

Kein Wunder, dass sich damals die russisch domi­nierten Ostge­biete für unab­hängig erklärten, um wieder ohne die Unter­drü­cker leben können. Seit diesem Zeit­punkt herr­schen im Osten des Landes kriegs­ähn­liche Zustände mit zehn­tau­senden Toten unter der Zivilbevölkerung.

Eine inter­es­sante Repor­tage von damals findet sich auch auf Al Jazeera mit einem eben­falls sehr aufschluss­rei­chen Video."

Quelle: Unser Mitteleuropa