Frankreich: Schwerbewaffnete Polizisten vertreiben Café-Gäste wegen Corona-Sperrstunde

Auch in Frankreich bekleckert sich die dortige Polizei nicht gerade mit Ruhm, was die brutale und völlig unverhältnismäßige Durchsetzung der Corona-Zwangsmaßnahmen gegen die eigene Bevölkerung betrifft (ganz abgesehen vom brutalen Vorgehen gegen die Gelbwesten-Proteste). Während man in den moslemischen Banlieues aus Angst vor Migrantengewalt und Anarchie schon gar nicht mehr Streife fährt, rückt man gegen die autochthonen Franzosen schwerbewaffnet und mannstark an. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Videobericht.

Weiter berichtet das Magazin: "Coronavirus kommt zur Sperrstunde In Frankreich herrscht neben einem quasi-Dauerlockdown auch eine Ausgangssperre von 21.00 bis 06.00 Uhr. Wer dann noch ohne trifftigen Grund auf der Straße „erwischt“ wird, muss mit teils drakonischen Strafen rechnen. Das Virus ist offenbar in weiten Teilen Europas besonders nachtaktiv… Da sich bei sommerlichem Wetter aber herzlich wenige Franzosen um die Ausgangsbeschränkungen scheren, rückte kurzerhand in vielen Städten die Polizei aus, um die Bürger aus Parks, Restaurants und Cafés zu vertreiben. Ein Video verdeutlicht dabei die ganze Absurdität und Gefährlichkeit der derzeitigen Corona-Diktatur. Gäste eines Cafés werden von dutzenden maskierten Polizisten mit Maschinengeweheren (!) bedroht und aufgefordert, dieses aufgrund der Corona-Sperrstunde umgehend zu verlassen. Auch Biertrinker auf der Straße werden drangsaliert. 21.00 … in Frankreich wird das Virus wach,die Menschen müssen gehen. pic.twitter.com/507dRHHdNh — Anita Helene (@Hausfrau4ever) May 22, 2021 Hier geht es zum Videolink.

Quelle: Unser Mitteleuropa