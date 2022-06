Innerhalb 24 Stunden: Ukrainische Truppen beschießen sechs Ortschaften in LVR – eine Ortsbewohnerin verletzt

Archivmeldung vom 10.03.2022

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den zurückliegenden 24 Stunden sechs Ortschaften in der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk (LVR) beschossen (Stand 07:00 Uhr am Donnerstag). Dies teilte die Vertretung der Republik beim Gemeinsamen Kontroll- und Koordinierungszentrum für Waffenstillstand und Stabilisierung der Trennungslinie (JCCC) auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Weiter schreibt SNA dazu folgendes in ihrem Telegram-Kanal: "Insgesamt sei das Territorium der Volksrepublik sechs Mal unter Beschuss genommen worden. Im Dorf Golubowskoje sei eine Stromleitung beschädigt worden, die Dörfer Donezkij und Golubowskoje seien daher ohne Strom geblieben. Beim Beschuss der Stadt Perwomajsk sei eine Ortsbewohnerin verletzt worden, zudem sei eine Gasleitung zu Schäden gekommen. Weitere Details zu Opfern und Schäden würden derzeit geklärt." Quelle: SNA News (Deutschland)