Eine große Menge an ukrainischem Militärpersonal und Kriegsgerät steckt vor den russischen Verteidigungsstellungen bei Dawydow Brod 140 Kilometer vor Cherson fest. Dies berichtete der stellvertretende Verwaltungschef des Gebietes Cherson, Kirill Stremoussow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Sendung des russischen Perwy Kanal erklärte er: "Eine große Ansammlung an Kriegsgerät und Personal. Im Großen und Ganzen versuchen diese Kräfte, auf Cherson vorzustoßen. Inzwischen kamen sie über Dawydow Brod nahe an den Dnjepr, gerieten in einen Feuerkessel und werden vernichtet. Sie versuchen, diese Strecke zu passieren, aber sie ist nicht kurz, momentan sind es etwa 140 Kilometer.

Jetzt stecken die Nazis vor einer gestaffelten Verteidigungslinie fest, die vom Verteidigungsministerium Russlands aufgebaut wurde."

