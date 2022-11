Die russischen Streitkräfte hätten das militärische Potenzial der Ukraine effektiv reduziert, indem sie die kritische Infrastruktur des Gegners getroffen hätten, sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu während einer Telefonkonferenz am 1. November. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Minister erklärte: "Mit hochpräzisen Waffenangriffen treffen wir weiterhin effektiv die militärische Infrastruktur sowie Einrichtungen, die den Abbau der militärischen Kapazitäten der Ukraine betreffen. Gleichzeitig werden umfassende Maßnahmen ergriffen, um den Tod von ukrainischen Bürgern zu verhindern."

Laut Schoigu führt das Kiewer Regime weiterhin terroristische Angriffe durch, um die Bevölkerung und soziale Einrichtungen zu zerstören. Der Beschuss des Atomkraftwerks Saporoschje, der Evakuierungspunkte der Bürger und der Verteilungsstellen der humanitären Hilfe gehe weiter. Die ukrainischen Streitkräfte zielen gezielt auf Menschenansammlungen, betonte der Verteidigungsminister.

Schoigu fügte hinzu, dass in den letzten zehn Tagen mehr als 200 US-HIMARS-Raketen bei der Abwehr feindlicher Luftangriffe abgefangen worden seien. Er betonte auch, dass in den letzten zwei Wochen etwa 200 ausländische Söldner in der Zone der militärischen Sonderoperation ausgeschaltet worden seien. Außerdem seien 74 Panzer und 235 andere gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte zerstört worden."

Quelle: RT DE