Das etwa dreizehn Kilometer südlich von Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) gelegene Dorf Andrejewka ist im Rahmen einer Offensive der russischen Streitkräfte vollständig befreit worden. Dies meldete der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, im täglichen Lagebericht des Ministeriums. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während der Kämpfe um das Dorf habe die ukrainische Seite am vergangenen Tag vierzig Soldaten, zwei Panzer und fünf gepanzerte Fahrzeuge verloren.

An den anderen Frontabschnitten verteidigten die russischen Streitkräfte die bezogenen Stellungen und vereitelten ukrainische Angriffsversuche, so die Meldung des Ministeriums weiter. Am Frontabschnitt Kupjansk habe Kiews Militär dabei über sechzig Soldaten, sechs Panzer, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge sowie vier ebenfalls gepanzerte Pkw eingebüßt. Am Frontabschnitt bei Krasny Liman betrugen die Verluste etwa zwanzig Tote und Verwundete, einen Panzer sowie vier gepanzerte Kampffahrzeuge. Südlich von Donezk eliminierten die russischen Streitkräfte bis zu dreißig Soldaten, vier Schützenpanzer sowie drei Pickups.

Richtigstellung: In der ursprünglichen Fassung der Meldung hatten wir versehentlich von der nördlich von Donezk gelegene Stadt Awdejewka berichtet. Tatsächlich hatte Russlands Verteidigungsministerium die Befreiung des Dorfs Andrejewka im Kreis Artjomowsk, wie inzwischen zu lesen ist, gemeldet. Für diesen Fehler bitten wir unsere Leser um Entschuldigung."

Quelle: RT DE