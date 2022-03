Mit ihrer Entscheidung, die Ukraine mit tödlichen Waffen zu beliefern, stelle sich die Europäische Union endgültig auf die Seite des Kiewer Regimes, das eine Politik des Völkermords an der eigenen Bevölkerung betreibt. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Kommentar des russischen Außenministeriums hervor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Ministerium erklärte:

"Die Entscheidung der EU vom 27. Februar, mit der Lieferung tödlicher Waffen an das ukrainische Militär zu beginnen, ist selbstzerstörerisch. Sie markiert das Ende der europäischen Integration als 'pazifistisches' Projekt zur Versöhnung der europäischen Völker nach dem Zweiten Weltkrieg. Die EU hat sich schließlich auf die Seite des Kiewer Regimes gestellt, das eine Politik des Völkermords an einem Teil der eigenen Bevölkerung betreibt."

Das russische Außenministerium erklärte außerdem, dass die EU-Strukturen, die an der Lieferung von Waffen an die Streitkräfte beteiligt sind, für die Folgen verantwortlich gemacht werden. In der Erklärung heißt es:

"EU-Bürger und -Einrichtungen, die an der Lieferung von tödlichen Waffen sowie Treib- und Schmierstoffen an die ukrainischen Streitkräfte beteiligt sind, werden für die Folgen solcher Handlungen im Rahmen einer laufenden militärischen Sonderoperation zur Verantwortung gezogen. Sie können nicht umhin, das Ausmaß der Gefahr zu erkennen, die sich daraus ergibt."

Das Außenministerium betonte zudem, dass die Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine die Frage aufwerfen, wie der Prozess der Entnazifizierung in Deutschland selbst abgeschlossen worden war."

Quelle: RT DE