EU-Bürger werden in schwere Krisen getrieben – Schwab: Von der Leyen bestimmt Europas Handeln

Weiter berichtet RT DE: "EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich sichtlich stolz auf den Einsatz, den die EU-Länder leisten, um Russland durch Wirtschaftssanktionen in die Knie zu zwingen. Sie behauptet gar, diese Sanktionen und Selbstsanktionierungen vieler Unternehmen, würden helfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.



Parallel zeichnen Ökonomen auf dem Weltwirtschaftsforum eine düstere Zukunft für die EU-Bürger und einige EU-Parlamentarier beschuldigen von der Leyen sogar der Lüge sowie der Zerstörung der Wirtschaft.



"Die Wirtschaft der Zukunft" jedoch "wird nicht mehr auf Öl und Kohle setzen, sondern auf Lithium für Batterien, auf Silizium für Chips, auf seltene Erden, Permanentmagnete für Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen", so von der Leyen am Dienstag auf dem WWF."

Quelle: RT DE