Ukraine beziffert Anzahl vermisster Militärangehöriger mit über 7.000 Personen

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Wenn wir von Militärangehörigen sprechen, müssen wir verstehen, wer diese sind. Es gibt die Streitkräfte der Ukraine, die Nationalgarde, die Grenzwächter, den Sicherheitsdienst der Ukraine, und das sind alles unterschiedliche Institutionen. Letztere werden nicht von den Zahlen erfasst, welche die Streitkräfte melden. Die Streitkräfte der Ukraine melden zweitausend vermisste Soldaten. Nach Angaben unseres Callcenters sind es [aber] etwa 7.200 Personen."

Kotenko vermutete, dass sich wohl ein Großteil der Vermissten in russischer Kriegsgefangenschaft befindet. So gelten etwa einige Angehörige des Asow-Bataillons, das sich in Mariupol ergeben hatte, offiziell als vermisst, weil sie nach ihrer Gefangennahme keinen Kontakt zu Verwandten aufgenommen hatten."

Quelle: RT DE