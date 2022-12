Warschau: Haben bereits 7,2 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt

Polens Finanzministerin Magdalena Rzeczkowska hat erklärt, dass Warschau bereits 7,2 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt habe. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Handelsblatt erklärte sie: "Wir nehmen sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine auf, leisten militärische Hilfe und unterstützen Menschen in der Ukraine, den Winter zu überstehen, helfen beim Bau von Unterkünften für Binnenvertriebene. Schon jetzt haben wir 7,2 Milliarden Euro bereitgestellt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gleichzeitig wies die polnische Finanzministerin darauf hin, dass für den Wiederaufbau der Ukraine insgesamt 750 Milliarden US-Dollar benötigt werden. Sie sprach sich auch dafür aus, dass die in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden sollten."