Richmond entfernt Denkmal des Südstaaten-Generals Robert E. Lee

Das Denkmal des Südstaaten-Generals Robert E. Lee – die größte noch erhaltene Statue in den Vereinigten Staaten – soll am Mittwoch, dem 8. September, von ihrem Standort auf der Monument Avenue in Richmond, US-Bundesstaat Virginia, entfernt werden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Die Entscheidung, das Denkmal zu demontieren, wurde von einigen Einwohnern Virginias vor Gericht angefochten, doch letzte Woche wies der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates die Argumente zurück und machte damit den Weg für den Abbau des Denkmals frei. Der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam von den Demokraten, hatte im Juni 2020, inmitten landesweiter Proteste für Rassengerechtigkeit angekündigt, das Konföderierten-Denkmal entfernen zu wollen.