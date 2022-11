DVR-Volksmiliz: Bis zu 60 ukrainische Soldaten an einem Tag getötet

Die DVR-Volksmiliz hat am Donnerstagmorgen über Entwicklungen an der Frontlinie in den vergangenen 24 Stunden berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Soldaten der Volksmiliz zerstörten eine ukrainische Haubitze vom Typ M777, einen Panzer vom Typ T-64BM und einen vom Typ T-72M1, sowie zehn gepanzerte und andere Fahrzeuge. Zwei ukrainische Drohnen wurden abgeschossen. Dabei wurden bis zu sechzig ukrainische Soldaten getötet."

Quelle: RT DE