Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, hat bekannt gegeben, dass die Vorschrift, wonach Wehrpflichtige ihre Wohnorte nur mit einer Erlaubnis der lokalen Musterungsbehörde verlassen dürfen, aufgehoben wird. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Regelung war am Tag zuvor vom ukrainischen Generalstab erlassen worden und hatte unter der Bevölkerung für Entrüstung gesorgt. Danach ordnete Präsident Wladimir Selenski dem Stab an, die Vorschrift aufzuheben. Saluschnyj erklärte die Rücknahme der Regelung in seinem Telegram-Kanal wie folgt:

"Um weitere Manipulationen um diese Frage zu vermeiden, wurde beschlossen, die Regelung aufzuheben und sie zur Nachbearbeitung zu schicken."

Das überarbeitete Dokument solle Neuerungen in ukrainischen Gesetzen berücksichtigen, die den Personenverkehr im Kriegszustand regeln. Die vorhandene Gesetzgebung würde der gegenwärtigen Realität nicht entsprechen und keine effektiven Mechanismen für Mobilisierung ermöglichen, fügte Saluschnyj hinzu."

Quelle: RT DE