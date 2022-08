Kuba startet Verkauf von Auslandswährungen an Privatpersonen

Jetzt können kubanische Bürger ausländische Währungen kaufen. Der Wechselkurs wird von der Regierung in Havanna festgelegt. Es gilt ein Tageslimit von 100 US-Dollar. Gewechselt wird in bar. Mit der Maßnahme wollen die Behörden das kubanische Finanzsystem stabilisieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag hat Kuba einen offiziellen internen Währungsmarkt in Gang gesetzt. Jetzt können Einwohner des Inselstaates in rund 30 autorisierten Wechselstuben landesweit ausländische Währungen kaufen. Dabei gibt es einige landesspezifische Besonderheiten. So wird der Wechselkurs von der Regierung in Havanna festgelegt. Gewechselt wird nur Bargeld. Der Kauf von Auslandswährungen ist bislang nur natürlichen Personen erlaubt. Dabei gilt ein Tageslimit von 100 US-Dollar.

Die kubanische Regierung hat diesen Schritt vor etwa drei Wochen angekündigt. Zu diesem Zweck begann sie, bei Einwohnern US-Dollar zu einem Ankaufskurs zu kaufen, der fast dem US-Dollar-Wert auf dem Schwarzmarkt entsprach.

In einem Fernsehinterview erklärte der Minister für Wirtschaft und Planung, Alejandro Gil Fernández am Montag, es sei gelungen, eine recht signifikante Summe in Devisen aufzutreiben, wodurch der offizielle Wechsel gesichert sei. Mit der Maßnahme solle das nationale Finanzsystem stabilisiert werden. Der Minister betonte:

"Wir setzten unsere Schritte in diese Richtung fort, indem wir einen Wechselmarkt aufbauen, der einen legalen Tausch von Devisen im Land ermöglichen und unserer Nationalwährung allmählich mehr Kaufkraft innerhalb unserer Wirtschaft verleihen soll."

Demnach sei der erste Schritt, dem Staat die Kontrolle über den Wechselmarkt zurückzugeben, damit dieser dem Wohl der Bevölkerung diene.

El primer paso es recuperar el control del Estado en el mercado cambiario y conducirlo en beneficio de la población.#EconomíaCubana #MercadoCambiario @AlejandroGilF @MEP_CUBA @BancoCentralCub @marta_wilson pic.twitter.com/oaQLJXNDUb — Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (@MEP_CUBA) August 22, 2022

Der Karibikstaat will in Zukunft die Möglichkeit, Auslandswährungen zu kaufen, auf andere wirtschaftliche Akteure ausweiten. Es wird erwartet, dass eine künftige Unifikation der Wechselmärkte im Land die Entwicklung der nationalen Wirtschaft ankurbeln und den Devisenmarkt landesweit unter Kontrolle bringen wird.





Quelle: RT DE