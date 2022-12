Russische Luftstreitkräfte und Artillerie zerstören drei ukrainische Söldnerbasen und einen HIMARS-Raketenwerfer

Den russischen Luftstreitkräften und der Artillerie sei es gelungen, drei Unterkunftsorte der ausländischen Söldner Kiews nahe der Stadt Slawjansk in der Donezker Volksrepublik zu zerstören. Dies erklärte Russlands Verteidigungsministerium in seinem täglichen Pressebericht. Ferner seien drei Munitionsdepots in der Donezker Volksrepublik und im Gebiet Saporoschje vernichtet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem meldete das Ministerium, dass die an die Ukraine gelieferte westliche Technik, Verluste zu verzeichnen habe: So habe man in der Nähe der Ortschaft Orechowatka in der Donezker Volksrepublik einen US-amerikanischen HIMARS-Mehrfachraketenwerfer samt Munitionssatz und Besatzung destruiert. Ebenfalls in der DVR seien zwei in den USA produzierte Radaranlagen vom Typ AN/TPQ-37 eliminiert worden." Quelle: RT DE