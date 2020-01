Schulze begrüßt EU-Pläne für Investitionen in Klimaschutz

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Pläne der EU-Kommission für einen "Green Deal" begrüßt und eine zukunftssichere Verwendung der Mittel gefordert. "Die Hilfen für die vom Wandel betroffenen Regionen gehören zum Herz der europäischen Klimapolitik", sagte Schulze der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Denn Klimaschutz sei auch eine Frage der Solidarität. Es sei gut, dass die EU-Kommission diesen Hilfen den nötigen Stellenwert einräume, sagte Schulze. "Mir ist wichtig, dass das Geld in Zukunftsjobs investiert wird - also in klimafreundliche Arbeitsplätze statt in Atomkraft oder andere technologische Sackgassen von gestern", so die SPD-Politikerin. "Dabei geht es nicht um eine Kopie der klassischen Strukturpolitik, sondern um gezielte Investitionen in den klimafreundlichen Umbau der europäischen Volkswirtschaft", fügte Schulze hinzu.

Quelle: Rheinische Post (ots)