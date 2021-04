Deutschland: Identifikationsgespräche mit Delegationen aus Herkunftsländern drängen Migranten zur Ausreise in andere europäische Länder

In Deutschland werden jedes Jahr Tausende von undokumentierten Migranten zu Gesprächen mit ausländischen Delegationen vorgeladen, um ihre Identität festzustellen. Ziel ist es, Reisedokumente für Migranten ohne Papiere auszustellen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde. Alle Vorgeladenen sind also abschiebbar, werden aber – oft für mehrere Jahre – auf deutschem Boden geduldet, weil eine Abschiebung ohne Ausweispapiere technisch nicht möglich ist. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht auf "Infomigrants.net".

Weiter berichtet das Magazin: "Diese Identifikationsgespräche werden von allen deutschen Regionen durchgeführt. Nach Angaben der Bundesregierung haben zwischen 2019 und 2020 Delegationen aus Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria, Guinea, Sudan, Togo, Ägypten, die Elfenbeinküste oder Uganda eine solche Befragung durchgeführt.

Neben dem afrikanischen Kontinent entsandten auch Vietnam und Afghanistan in diesem Zeitraum Delegationen. Insgesamt wurden im Jahr 2019 fast 3.500 undokumentierte Migranten zu diesen Interviews gerufen. Aufgrund von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie sank diese Zahl auf fast 500 Personen im Jahr 2020. Die Geschichte von Adama Dieng Für den Senegal finden seit 2017 regelmäßig Interviews in Bayern statt. In diesem Jahr gehörte Adama Dieng zu den ersten, die eines dieser Identifikationsgespräche durchliefen. Ein Jahr später wurde er schließlich in den Senegal abgeschoben. Heute, mit 35 Jahren, lebt er in Niodor, einer Küstenstadt im Süden Senegals, wo er ursprünglich herkommt. Ein kleiner Job als Maler würde ihm erlauben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er könnte sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen, aber nur auf legalem Weg. Da das Verfahren nicht neu ist, „wissen die meisten von ihnen, dass sie nicht direkt abgeschoben werden“, stellt Astrid Schreiber fest. „Aber man droht ihnen mit Gefängnis, einer Geldstrafe von 3.000 Euro oder damit, dass die finanzielle Unterstützung auf das Nötigste reduziert wird, wenn sie nicht auftauchen. Das ist der Moment, in dem einige Leute sagen, dass es besser ist, zu gehen, dass es jetzt an der Zeit ist, die Koffer zu packen und weiterzuziehen, damit sie nicht ins Gefängnis gehen oder nur ein paar Euro Hilfe im Monat bekommen. Die Aktivistin erklärt, dass einige dann nach Frankreich, Belgien, Italien, Portugal oder in andere europäische Länder auswandern, auch wenn das bedeutet, dass sie ein paar Jahre später nach Deutschland zurückkehren, ohne sich bei den Behörden zu melden. Datenbasis: infomigrants.net Quelle: Unser Mitteleuropa