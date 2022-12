Außenministerium Russlands: NATO wird zunehmend direkt in den Ukraine-Konflikt hineingezogen

Die NATO-Staaten werden zunehmend in den Konflikt in der Ukraine hineingezogen, dabei verfolgen die Vereinigten Staaten bewusst einen Eskalationskurs. Dies teilte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow am Donnerstag im Fernsehsender Rossija 24 mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert ihn wörtlich: "Die NATO wird mehr und mehr direkt in den Konflikt hineingezogen. Die Vielschichtigkeit der Hilfe für Kiew ist jetzt viel höher als vor einigen Monaten.

Dies spiegelt die bewusste Linie Washingtons und der Europäer wider, die ihr gehorsam folgen, um den Konflikt zu eskalieren. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, die Risiken nehmen zu." Quelle: RT DE