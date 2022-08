Kriegsalltag in Donezk: Regenwassergewinnung

Der Telegram-Kanal Tipitschnyj Donezk hat zwei Kurzclips veröffentlicht, die den Alltag unter Kriegsbedingungen veranschaulichen. Der erste Clip zeigt starken Regenguss oder ein Gewitter, aufgenommen offenbar im Vorgarten eines Privathauses. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Tor der Einfahrt ist von innen zu sehen. Wer über ein Grundstück verfügt, kann relativ einfach das reichliche Regenwasser in Tonnen sammeln.

Da in der Stadt die Versorgung kriegsbedingt häufig ausfällt, müssen die Donezker, die in einer Wohnung leben, sich anders zu helfen wissen.

So ist im zweiten kurzen Video eine Apparatur zu erkennen, mit der das Regenwasser auch von Mehrfamilienhaus-Bewohnern in oberen Stockwerken aufgefangen werden kann. Es handelt sich um eine Art Trichterkonstruktion, die aus dem Fenster oder über das Balkongeländer nach außen gehängt werden kann. Die Auffangvorrichtung leitet das Wasser über eine aufgeschnittene PET-Getränkeflasche als Puffer in einen langen Schlauch. So lassen sich Eimer oder andere Behältnisse notdürftig befüllen.

Selbstironisch heißt der Video-Untertitel übersetzt: "Donezker Innovationen".

Quelle: RT DE