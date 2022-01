Inmitten des sich verschärfenden Konflikts im Jemen: Saudi-Arabien gehen Abwehrraketen aus

Saudi-Arabien hat die Länder des Persischen Golfs gebeten, dem Königreich zu helfen, Abfangraketen für seine in den USA hergestellten Patriot-Systeme zu erhalten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Saudi-Arabien könnten in einigen Monaten die Abfangraketen für sein in den USA hergestelltes Patriot-Luftverteidigungssystem ausgehen. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten. Diese Entwicklung veranlasste Riad, regionale Verbündete um Hilfe zur Auffüllung seiner Luftverteidigungssysteme zu bitten.

"Es ist eine dringende Situation", sagte der nicht namentlich genannte US-amerikanische Beamte und fügte hinzu, Washington unterstütze die Bemühungen, Raketen aus den Golfstaaten zu beschaffen, während die Huthi-Bewegung im Jemen ihre grenzüberschreitenden Angriffe auf das Königreich verstärkt.

"Es gibt andere Länder im Persischen Golf, von denen die Saudis Abwehrraketen geliefert bekommen können, und wir versuchen, daran zu arbeiten. Es könnte die schnellere Alternative (zu US-Waffenverkäufen) sein." Zwei Beamte, die über Gespräche zwischen Saudi-Arabien und dessen Nachbarn informiert waren, bestätigten gegenüber den Financial Times, dass Riad solche Anfragen gestellt habe.

Im September 2021 berichtete auch das Nachrichtenportal Breaking Defense, Saudi-Arabien soll Israel wegen der Möglichkeit zur Beschaffung israelischer Raketenabwehrsysteme kontaktiert haben.

Die Meldung kam zu einem Zeitpunkt, als die USA bereits begonnen hatten – nach dem chaotischen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan –, ihr fortschrittlichstes Raketenabwehrsystem sowie Patriot-Batterien aus Saudi-Arabien abzuziehen. Seit Monaten machen Berichte die Runde, dass der drohende Großmacht-Konflikt mit China und Russland ausschlaggebend für die Verlegung der Abwehrraketen der USA ist. US-Sicherheitsbeamte haben in letzter Zeit mehrfach angedeutet, dass die USA sich auf den geopolitischen Aufstieg Chinas und Russlands fokussieren wollen."

