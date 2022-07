Sergei Lawrow und Wang Yi tauschen sich beim G20-Gipfel über Russlands militärische Sonderoperation in der Ukraine aus

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi bei einem Treffen am Rande des G20-Außenministertreffens in Indonesien über den Verlauf der russischen Militäroperation in der Ukraine informiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Außenamt teilte laut TASS in einer Erklärung am Donnerstag mit: "Besondere Aufmerksamkeit wurde der Situation in der und um die Ukraine gewidmet. Lawrow unterrichtete seinen chinesischen Amtskollegen über die Umsetzung der Hauptaufgaben der militärischen Sonderoperation der russischen Streitkräfte, die auf den Schutz der Zivilbevölkerung im Donbass, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine abzielt. Die Minister tauschten ihre Einschätzungen zu den Maßnahmen der westlichen Länder im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt aus. Beide Seiten betonten die Unzulässigkeit der Einführung unrechtmäßiger einseitiger Sanktionen unter Umgehung der UNO." Bei den Gesprächen äußerten die beiden Chefdiplomaten ihre Zufriedenheit über die enge Koordinierung der beiden Länder bei den UN-Plattformen, auch zum Thema der Reform der Organisation. In der Erklärung hieß es dazu: "Die Minister betonten, dass Russland und China trotz der schwierigen geopolitischen Lage ihre strategische Zusammenarbeit weiter ausbauen und in der absoluten Mehrheit der erörterten Fragen gemeinsame oder sehr ähnliche Standpunkte vertreten. Außerdem bestätigten sie die Bereitschaft zur weiteren Vertiefung der außenpolitischen Koordinierung." Quelle: RT DE