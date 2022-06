Das Pentagon habe bestätigt, dass die USA und die NATO die Ukraine seit 20 Jahren erschließen würden. Es handele sich um eine politische und militärische Besatzung des Landes durch den Westen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies die Co-Vorsitzende der parlamentarischen Kommission zu den US-Bio-Labors in der Ukraine und Vize-Sprecherin der Staatsduma Irina Jarowaja am Freitag gegenüber TASS hin. Sie erklärte:

"Was in der Erklärung des Pentagons wichtig ist, ist die faktische Bestätigung, dass die Hauptagentur der USA und der NATO die Ukraine 20 Jahre lang gemanagt hat, was bedeutet, dass all die schrecklichen Dinge, die diesem Land in diesen Jahren widerfahren sind, unter der Leitung und direkten Beteiligung der USA geschehen sind." "Die Besetzung der Ukraine durch das Pentagon ist eine politische, wirtschaftliche, militärische und biologische Besetzung, deren Folgen nun auch Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung sind."

Zuvor hatte das Pentagon am Donnerstag eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass die US-Behörden in den vergangenen 20 Jahren 46 verschiedene zivile Labors, Gesundheitseinrichtungen und Krankheitsdiagnosezentren in der Ukraine unterstützt haben, wobei die Zusammenarbeit angeblich friedlichen Zwecken diente."

Quelle: RT DE