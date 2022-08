Wladimir Putin zeichnet Darja Dugina postum mit Tapferkeitsorden aus

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Journalistin Darja Dugina posthum der Tapferkeitsorden verliehen wird. Dies teilte der Pressedienst des Kremls mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Darja Dugina war am Abend des 20. August durch eine gelenkte Sprengung ihres Automobils im Bezirk Odinzowo im Gebiet Moskau getötet worden.



Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklärte am Montag, dass ukrainische Geheimdienste hinter dem Mord an Dugina stecken. Als Täterin nannte die Behörde die ukrainische Staatsbürgerin Natalja Wowk, die am 23. Juli mit ihrer Tochter nach Russland gekommen war. Nach Angaben des FSB floh Wowk nach dem Bombenanschlag zusammen mit ihrer Tochter über das Gebiet Pskow nach Estland."

Quelle: RT DE