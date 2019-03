Fidesz: Im Streit mit der Volkspartei geht es um die Migration

Weber hat die ungarische Regierung aufgefordert, ihre Kampagne gegen Brüssel einzustellen und sich bei den EVP-Mitgliedsstaaten zu entschuldigen. Er besteht auch darauf, dass die Central European University (CEU) in Budapest bleiben sollte.

Balázs Hidvéghi, Kommunikationsdirektor von Fidesz sagte: „Fidesz hört allen Meinungen – einschließlich Manfred Webers – zu, aber der Schutz der europäischen christlichen Werte ist wichtiger für uns als eine Parteidisziplin.“

In Bezug auf die CEU sagte der Politiker: „Das Soros-Netzwerk bewegt jeden Stein in seinem eigenen Interesse“. Er bestand darauf, dass ein Teil der CEU weiterhin in Budapest tätig sei. Bildung sei eine nationale Kompetenz, und Kritik sei daher unbegründet. In Ungarn müssen alle Universitäten die gleichen Gesetze einhalten, einschließlich der „Soros-Universität“ – so Hidvéghi.

Quelle: Unser Mitteleuropa