Ehemaliger EU-Abgeordneter: Tschechischer Wohlstand beruhte auf russischer Energie

Weiter berichtet RT DE: "Die Tschechische Republik stehe unmittelbar vor einer Krise, wie sie das Land seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt habe, meint ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments und Soziologe Jan Keller. In seinem Artikel für die Zeitung Časopis argument betont er, dass statt einer Vision von Wohlstand, die noch vor einigen Jahren das Leben der Mittelschicht prägte, sich in der Gesellschaft Angst vor der Deklassierung ausbreite. Keller sagt:

"Es gibt untrügliche Anzeichen dafür, dass wir auf einen großen wirtschaftlichen und sozialen Einbruch zusteuern. Die Energiepreise belasten die Haushaltsbudgets drastisch und drohen zahlreiche Unternehmen in den Ruin zu treiben, von kleinen und mittleren Betrieben hin zu den größten Firmenkolossen. Die Inflation entwertet die Ersparnisse und bedroht den Lebensstandard aller, außer vielleicht der Politiker, deren Gehälter nach der geplanten Erhöhung mit ihr Schritt halten werden. Lebensmittelpreise, einschließlich der Grundnahrungsmittel, steigen stark an. Für viele Familien kann sogar das Schulessen für ihre Kinder zum Luxus werden, und die zuvor relativ wohlhabenden Schichten können leicht in die soziale Unterschicht abrutschen."