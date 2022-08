Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben Artillerie und Mehrfachraketenwerfer auf dem Gelände einer Schule im Gebiet Charkow disloziert, um die russischen Streitkräfte zu beschießen und sie zum Gegenfeuer auf ebendiese Stellungen im Schulgelände zu provozieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Daher warnte am Dienstag Generaloberst Michail Misinzew, Leiter des russischen Nationalen Zentrums für Verteidigungskontrolle, der gleichzeitig das russische Hauptquartier für die Koordinierung der humanitären Hilfe in der Ukraine leitet:

"Im Dorf Berestowenki im Gebiet Charkow wurde im Schulgebäude (Straße des 18. September) ukrainisches Militärpersonal einquartiert, entlang der Umzäunung und im angrenzenden Gebiet befindet sich eine große Anzahl militärischer Fahrzeuge.

Es wurden Feuerstellungen der Rohr- und Raketenartillerie eingerichtet, von denen aus Nationalisten die Stellungen der russischen Streitkräfte beschießen und diese zu Gegenfeuer provozieren. So soll nach einem bereits probaten Szenario die russische Armee in falsches Licht gerückt und in den ukrainischen und westlichen Medien beschuldigt werden, angeblich wahllos Angriffe gegen zivile Infrastruktur zu führen."

Quelle: RT DE