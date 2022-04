Polnischer Premierminister Morawiecki: Polen hat Panzer an die Ukraine übergeben

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki hat bestätigt, dass Warschau Panzer an Kiew übergeben habe. Dies sagte er am Montag in einer Sendung des Fernsehsenders Polsat. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Frage des Moderators, ob Polen seine Panzer in die Ukraine geschickt habe, antwortete der polnische Premierminister: "Ja." Er weigerte sich jedoch, Einzelheiten zu nennen. Morawiecki erklärte: "Ich werde heute nicht darüber sprechen. Wir werden alles zu gegebener Zeit bekannt geben. Aus Sicherheitsgründen, vor allem für unsere ukrainischen Nachbarn und Freunde, werden wir nicht darüber sprechen." Zur Frage der Weitergabe polnischer Kampfjets vom Typ MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine, die zuvor in der polnischen Republik diskutiert worden war, sagte Morawiecki, das Thema sei abgeschlossen. Er wies darauf hin: "Es gibt keine derartigen Anfragen." Quelle: RT DE