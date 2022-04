Putin: Ukraine wurde von außen zur direkten Konfrontation mit Russland getrieben

Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, hat der russische Präsident die Ansicht geäußert, die Ukraine sei im Kampf gegen Russland nur noch eine Art "Verbrauchsmaterial". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei seiner Rede vor dem "Rat der Gesetzgeber" in St. Petersburg am 27. April sagte Putin, die Ukraine sei von äußeren Kräften in einen direkten Konflikt mit Russland gedrängt worden.

Das Nachbarland habe sich Jahr für Jahr immer mehr in ein "Anti-Russland" verwandelt.

"Und dann [wurde die Ukraine; Anm. d. Red.] in eine direkte Konfrontation gebracht, die Ukraine in eine direkte Konfrontation mit Russland getrieben. Solche Pläne, einschließlich eines militärischen Angriffs auf die Krim und den Donbass, sind leider in der Militärdoktrin der heutigen Ukraine deutlich geworden",

sagte der russische Präsident."

Quelle: RT DE