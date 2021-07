In den USA 2.000 Impfstoff-Todesfälle in nur einer Woche gemeldet

Die Daten, die kürzlich von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht wurden, zeigten über 9.000 Berichte über Todesfälle für alle Altersgruppen in den USA, die auf die COVID-Impfstoffe zurückzuführen sind. Die neuesten Zahlen zeigen einen Anstieg von mehr als 2.000 im Vergleich zur Vorwoche. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC übermittelt wurden. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "VAERS, der primäre Mechanismus der CDC in den USA für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen, meldet laut einer Harvard-Studie historisch gesehen nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse. Die Meldungen an das System kommen von medizinischen Fachkräften in Bezug auf Patienten, und die meisten werden aus verschiedenen Gründen nicht gemeldet. Eperten gehen daher von noch höheren Zahlen aus. Eine halbe Million unerwünschte Nebenwirkungen Die neuesten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dez. 2020 und dem 28. Mai insgesamt 438.441 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 9.048 Todesfälle.

Das CDC hielt am 18. Juni eine Dringlichkeitssitzung ab, um Berichte über Herzentzündungen bei Jugendlichen nach Dosen des Impfstoffs COVID-19 zu diskutieren.

Im Anschluss an das Treffen kam eine CDC-Sicherheitsgruppe zu dem Schluss, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Herzentzündung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt, nachdem sie ihre zweite Covid-19-Impfung erhalten haben." Datenbasis: dailyveracity.com Quelle: Unser Mitteleuropa