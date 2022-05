Bandera und seine "Bandar-Log"-Affen aus dem Dschungelbuch: Prankster foppen bayrischen Opernleiter

Die russischen Anrufprankster Wowan und Lexus haben wieder zugeschlagen: Diesmal klingelten sie als "Kulturminister der Ukraine" getarnt beim Leiter der Bayerischen Staatsoper Serge Dorny. Die Idee, mit seinem Künstlerkollektiv durch die Ukraine zu touren und vor den Neonazis des "Asow"-Bataillons in der Mariupoler Stahlhütte Asowstal aufzutreten, interessierte ihn sichtlich. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ebenso wie von der Aussicht, den überstrammen "Patrioten von Asow" eine Show zu bieten, schien Dorny auch von der Idee begeistert, ein Ballett Namens "Bandera und die Bandar-Log" aufzuführen – in München, aber auch in Lyon, dessen Opernhaus er ebenfalls leitet.



Der Name des Affenstammes aus dem Dschungelbuch, den manch ein Literaturkenner für eine Parodie auf Parlamentarier hält (was auf die Zustände im Parlament der Ukraine nach dem Staatsstreich von 2014 besser nicht passen könnte), schien dem Intendanten nicht geläufig. Ebenso wenig schien er zu wissen, dass Stepan Bandera Ideologe von Kriegsverbrechen der ukrainischen rechtsextremen Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg (und damit selber ein Kriegsverbrecher) war und den heutigen "würdigen" Erben dieser Kriegsverbrecher ebenfalls eine Inspirationsquelle ist:

Gut, 'Bandera und die Bandar-Log', ich schreibe das auf. Sie verzeihen … Ich kenne dieses Ballett nicht … So, ich hab's auf Papier und werde mich informieren.

Dafür prahlte Dorny mit genüsslichem Gesichtsausdruck damit, "als Erster!" russische Künstler entlassen oder zur Kündigung "bewogen" zu haben, die sich nicht öffentlich gegen die Militäroperation ihres Landes in der Ukraine ausgesprochen hatten. Grundsätzlich ging er mit seinem vermeintlichen Gesprächspartner darin konform, dass er alle ihm unterstellten Kunstbetriebe einer kompletten ideologischen Säuberung in Bezug darauf unterziehen und die Nichtkonformen canceln müsse.

RT bietet Ihnen den per Videogespräch geführten Streich in deutscher Übersetzung – mit freundlicher Genehmigung der beiden russischen Narren per Anruf, Wowan und Lexus. Viel Spaß!"

Quelle: RT DE