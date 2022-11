Ankara: Setzen uns für eine gerechte Lösung des Konflikts in der Ukraine ein

Die Türkei wird sich weiterhin für eine faire und nachhaltige Lösung des Konflikts in der Ukraine einsetzen. Dies verkündete der Pressesprecher des türkischen Präsidenten, İbrahim Kalın, am Mittwoch und kommentierte damit die Entscheidung Russlands, seine Beteiligung am Getreidehandel wieder aufzunehmen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine sei "ein weiterer Erfolg der konstruktiven und vielschichtigen Diplomatie der Türkei", so Kalın weiter." Quelle: RT DE