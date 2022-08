In den vergangenen 24 Stunden wurden auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk fünf Zivilisten beim Beschuss durch Rohr- und Raketenartillerie der ukrainischen Streitkräfte getötet und weitere 23 verwundet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilt der Stab für die territoriale Verteidigung der DVR auf seinem Telegram-Kanal mit: "In den vergangenen 24 Stunden, von 08.00 Uhr am 18. August bis 08.00 Uhr am 19. August, wurden durch den Beschuss seitens der ukrainischen bewaffneten Formationen auf dem Territorium der Donezker Volksrepublik fünf Menschen getötet und 23 weitere Zivilisten verwundet."

Am Morgen setzen die ukrainischen Streitkräfte den Beschuss von Ortschaften in der Volksrepublik fort. Betroffen sind die Stadt Gorlowka bei Donezk sowie Panteleimonowka und Nowobachmutowka."

Quelle: RT DE