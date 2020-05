Wirtschaftsweise sieht EZB-Urteil kritisch

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer befürchtet, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) die Coronakrise verschärfen könnte. "Der Zeitpunkt könnte nicht unglücklicher sein für dieses Urteil", sagte Schnitzer dem "Handelsblatt".

Sie mahnte: "Es ist wichtig, dass alle jetzt besonnen reagieren. Denn gerade jetzt in der Coronakrise kommt es darauf an, die Handlungsfähigkeit der EZB und der nationalen Notenbanken im Euro-System nicht zu schwächen, sondern zu stärken." Die Notenbanken hätten in der aktuellen Krise sehr entschlossen gehandelt. "Dabei haben sie einen wesentlichen Beitrag geleistet, um die Bereitstellung von Liquidität zu sichern und die Preiserwartungen stabil zu halten", sagte sie.

Quelle: dts Nachrichtenagentur