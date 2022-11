DVR: Über 60 Bergleute aus stromlosen Bergwerken gerettet

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde teilte diesbezüglich der Donezker Nachrichtenagentur (DAN) mit: "Alle sind bereits an der Oberfläche, allen geht es gut. Niemand musste hospitalisiert werden. In allen vier Bergwerken wurde jeder geborgen."

Zuvor war wegen der Beschädigung eines Umspannwerks durch ukrainischen Beschuss in vier Donezker Bergwerken der Strom ausgefallen. Dadurch konnten die dort arbeitenden Bergleute nicht selbstständig an die Oberfläche gelangen (wir berichteten in diesem Ticker)."

Quelle: RT DE