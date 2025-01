Libanesisches Parlament wählt Joseph Aoun zum Staatspräsidenten

Der Oberbefehlshaber der libanesischen Streitkräfte, Joseph Aoun, ist zum neuen Staatspräsidenten des Libanon gewählt worden. Im Parlament in Beirut kam er am Donnerstag im zweiten Wahlgang auf die nötige Mehrheit.

Der Libanon ist seit dem Ende der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Michel Aoun - der nicht mit Joseph Aoun verwandt ist - im Oktober 2022 ohne Präsident. Damit hat das Land seit zwei Jahren erstmals wieder ein reguläres Staatsoberhaupt. Vor den Parlamentssitzungen vom Donnerstag gab es in den letzten zwei Jahren zwölf gescheiterte Versuche, einen Präsidenten zu wählen.



Der ehemalige Präsident wurde von der Hisbollah unterstützt, welche wiederum durch den Iran unterstützt wird. Die Verhandlungen über die Nachfolge verliefen zunächst erfolglos, was die Spannungen zwischen dem pro-westlichen und dem pro-iranischen Lager des Landes wieder verschärfte.



Ein von den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen, das den Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im vergangenen November beendete, schien auch die lang erwarteten Präsidentschaftswahlen zu beschleunigen. Der Angriff Israels versetzte der Hisbollah schwere Schläge, worauf kurze Zeit später der Sturz des vom Iran unterstützten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad erfolgte.



Im Rahmen des Systems der konfessionellen Machtteilung in dem kleinen Land am östlichen Mittelmeer ist der libanesische Präsident typischerweise ein maronitischer Christ.

Quelle: dts Nachrichtenagentur