Medienbericht: Indonesien bereitet sich darauf vor, Putin und Selenskij beim G20-Gipfel zu empfangen

Russlands Präsident Wladimir Putin und der Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij sollen voraussichtlich am diesjährigen G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen. Dies berichtete die Tageszeitung The National am Freitag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn sie im nächsten Monat nach Bali reisen, wäre es das erste Mal seit Beginn der Militäroperation, dass sich die beiden Staatsoberhäupter am selben Ort treffen. Der indonesische Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Husin Bagis, äußerte in einem Exklusivinterview mit The National die Hoffnung, dass sie teilnehmen, und fügte hinzu: "Die Situation ist wegen des Krieges zwischen der Ukraine und Russland nicht einfach." Bagis erklärte, dass bereits alles für den Empfang der beiden Präsidenten vorbereitet werde. Wörtlich sagte er: "Wir entscheiden derzeit, in welchen Hotels wir sie unterbringen – eines für Herrn Putin und eines für Herrn Selenskij." Weder das ukrainische noch das russische Außenministerium reagierten auf die Anfragen von The National, ob die Staats- und Regierungschefs am 15. und 16. November an dem Treffen teilnehmen werden. Zu diesem Forum, das im November auf der Insel Bali stattfindet, werden die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt sowie Gastländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate und die Ukraine erwartet." Quelle: RT DE