DVR-Beamte: Russisches Militär kämpft nahe des Zentrums von Artjomowsk

Im russischen Fernsehsender Rossija 1 hat der Berater des DVR-Chefs Jan Gagin berichtet, in Artjomowsk werde bereits in der Nähe des Stadtzentrums gekämpft. Die Initiative sei ihm zufolge in den Händen der russischen Streitkräfte, die in die Stadt bereits von Norden her eingedrungen seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Artjomowsk befindet sich in dem von der Ukraine kontrollierten Teil der Volksrepublik Donezk. Die Stadt gilt als wichtiger Transportknotenpunkt für die Versorgung der ukrainischen Truppen in der Donbass-Region." Quelle: RT DE