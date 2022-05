Israels Premier Bennett: Putin entschuldigte sich bei Israel für Lawrow-Äußerungen

Laut dem israelischen Premierminister Naftali Bennett soll sich Russlands Präsident Wladimir Putin für umstrittene Äußerungen von Außenminister Sergei Lawrow entschuldigt haben. Lawrow hatte unter anderem darüber spekuliert, dass Hitler "jüdisches Blut" gehabt haben könnte. Der Kreml erwähnt das "Sorry" in seiner Mitteilung über das Telefonat nicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Präsident Wladimir Putin soll sich in einem Telefongespräch am Donnerstag beim israelischen Premierminister Naftali Bennett für die Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Lawrow entschuldigt haben. Das teilte das Büro des israelischen Premierministers mit. Lawrow hatte sich am Wochenende umstritten geäußert und angedeutet, dass Adolf Hitler jüdische Vorfahren gehabt haben könnte und dass einige der "glühendsten" Antisemiten selbst Juden seien.

Das Büro des israelischen Premierministers erklärte nach dem Telefonat:

"Der Premierminister nahm die Entschuldigung von Präsident Putin für Lawrows Äußerungen an und dankte ihm für die Klarstellung seiner Haltung gegenüber dem jüdischen Volk und der Erinnerung an den Holocaust."



Der vom Pressedienst des Kremls veröffentlichte Bericht über das Telefongespräch erwähnte die Entschuldigung nicht. Darin hieß es, dass die beiden Staatsoberhäupter die Bedeutung der bevorstehenden Feierlichkeiten zum Tag des Sieges "für die Menschen beider Länder, die die historische Wahrheit über die Ereignisse jener Jahre sorgfältig bewahren und die Erinnerung an alle Gefallenen, einschließlich der Opfer des Holocaust, ehren", erörterten.

"Der russische Präsident erinnerte daran, dass von den sechs Millionen Juden, die in Ghettos und Vernichtungslagern gefoltert und von den Nazis während der Strafaktionen getötet worden waren, 40 Prozent Sowjetbürger waren", so der Pressedienst des Kremls. Und weiter:

"Im Gegenzug hob Naftali Bennett den entscheidenden Beitrag der Roten Armee zum Sieg über den Nationalsozialismus hervor."

Die internationale Kontroverse war von Russlands Spitzendiplomat am Sonntag in einem Gespräch mit dem italienischen Medienunternehmen Mediaset ausgelöst worden. Lawrow hatte bestätigt, dass die "Entnazifizierung" der Ukraine weiterhin eines der Hauptziele der laufenden Militäroperation gegen die Ukraine sei. Ein Reporter erwähnte daraufhin, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij Jude sei, was Lawrow zu einer kontroversen Bemerkung veranlasste."

