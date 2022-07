Nach Benennung zu Ehren der LVR: Britische Botschaft in Moskau erkennt neue Adresse nicht an

Die britische Botschaft in Moskau hat sich geweigert, ihre neue Adresse nach deren Umbenennung nach der Volksrepublik Lugansk zu akzeptieren. Der Pressedienst der diplomatischen Vertretung erklärte in einem Kommentar gegenüber RIA Nowosti, dass die Botschaft die bisherige Adresse weiterhin für relevant halte, die auf ihrer offiziellen Webseite aufgeführt sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Vortag hatte der Pressedienst der städtischen Immobilienverwaltung der russischen Hauptstadt mitgeteilt, dass der britischen Botschaft in Moskau eine neue Adresse zugewiesen wurde: Platz der Volksrepublik Lugansk 1. Der Schritt folgte auf die Benennung eines namenlosen Territoriums in der Nähe der Botschaft, das seinen Namen nach den Ergebnissen einer Moskauer Online-Umfrage erhalten hatte."

