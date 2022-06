USA: Lösung der Situation in der Ukraine liegt in weiter Ferne

Die Beilegung des Konflikts in der Ukraine liegt in weiter Ferne. Dies hat die US-Unterstaatssekretärin Wendy Sherman erklärt und betont, dass Washington keine Entscheidungen an Kiews statt treffen werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter hieß es: "Die Situation ist sehr schwierig. Wir werden mit der Ukraine zusammenarbeiten, wir werden mit Europa zusammenarbeiten, wir werden mit den Verbündeten in der ganzen Welt zusammenarbeiten, um der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen und ihre Zukunft selbst zu bestimmen." Des Weiteren wies Sherman darauf hin, dass die USA auch Verständnis für die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands hätten und bereit seien, mitzuwirken, um diese zu beseitigen." Quelle: RT DE