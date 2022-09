Hauptquartier der Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland" in Melitopol bombardiert

Das Hauptquartier der Bürgerbewegung "Wir sind zusammen mit Russland" (My wmeste s Rossijej) wurde am Mittwoch in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporoschje laut TASS in die Luft gesprengt. Informationen über Verletzte und Opfer würden derzeit geklärt. Dies habe der Vorsitzende der Bewegung, Wladimir Rogow, mitgeteilt. Rogow ist auch Mitglied des Hauptrates der Zivil-militärischen Verwaltung des Gebiets Saporoschje. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ukraine hat wieder einmal einen Terrorakt begangen: Das Hauptquartier [der Bürgerbewegung "Wir sind mit Russland zusammen"] in Melitopol in der Lomonossow-Straße 234 wurde in die Luft gesprengt. Die Angaben zu Verletzten und Opfern werden noch geklärt", schrieb er in seinem Telegram-Kanal." Quelle: RT DE