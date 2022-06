Welthungerhilfe fordert von G-7-Staaten sofortiges Rettungspaket im Kampf gegen Ernährungskrise

Um den weltweiten Hunger bis zum Jahr 2030 besiegen zu können, müssen die G-7-Staaten laut Welthungerhilfe mindestens 13 Milliarden Euro zusätzlich jedes Jahr zur Verfügung stellen. Das sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mathias Mogge, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) im Vorfeld des am Sonntag beginnenden Gipfeltreffens der sieben größten westlichen Wirtschaftsnationen. "Der Bundesregierung muss es auf dem G-7-Gipfel gelingen, ein sofortiges Rettungspaket für die Bekämpfung der Hungerkrise zu schnüren", betonte Mogge. Nur so könne der G-7-Gipfel auf Schloss Elmau zu einem "Rettungsanker für Millionen Menschen werden, denen ansonsten der Hungertod in den kommenden Wochen und Monaten droht".