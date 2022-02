Bei Einschreibung: Schule in Australien erkennt nur zwei Geschlechter und Heterosexualität an

Eine unabhängige Schule in Australien hat Anmeldeformulare an Eltern verschickt, in denen es heißt, dass homosexuelle Handlungen unmoralisch seien. Bei der staatlichen Menschenrechtskommission sorgte dies umgehend für Aufmerksamkeit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine große unabhängige Schule im australischen Bundesstaat Queensland verlangt von Familien, dass sie sich bei der Einschreibung ihrer Kinder gegen Homosexualität aussprechen. Das Anmeldeformular für das Citipointe Christian College verlangt auch, dass sich die Schüler "mit dem Geschlecht identifizieren, das Gott ihnen gegeben hat". In dem Vertrag heißt es, dass das Citipointe Christian College Schüler nur auf der Grundlage des Geschlechts, das ihrem biologischen Geschlecht entspricht, einschreiben wird und dass Familien, die "diesen grundlegenden Lehrgrundsätzen" nicht zustimmen, von der Schule ausgeschlossen werden können. Wörtlich heißt es: "Wir glauben, dass jede Form von sexueller Unmoral (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Ehebruch, Unzucht, homosexuelle Handlungen, bisexuelle Handlungen, Sodomie, Inzest, Pädophilie und Pornografie) sündhaft und beleidigend für Gott ist und die menschlichen Beziehungen und die Gesellschaft zerstört." Unterdessen behauptet die Schule auf ihrer Website, "eine der größten unabhängigen Schulen in Queensland mit mehr als 1.720 Schülern" zu sein. Eine Petition, in der die Schule aufgefordert wird, den Vertrag zu ändern, sammelte mittlerweile mehr als 52.000 Unterschriften. Einige einige ehemalige Schüler dieser Einrichtung bezeichneten den Vertrag als "widerlich" und "ekelhaft". Schulleiter Pastor Brian Mulheran erklärte, die Schule wolle Eltern und Schülern das Recht einräumen, eine Entscheidung darüber zu treffen, "ob sie unseren Ansatz der christlichen Erziehung unterstützen und annehmen können". Dabei betonte der Pastor: "Wir lieben und respektieren alle Menschen bedingungslos, unabhängig von ihrem Lebensstil und ihren Entscheidungen, auch wenn diese Entscheidungen nicht mit unseren Überzeugungen und Praktiken übereinstimmen." Nun wurde die Einschreibepolitik der Schule, die in Brisbane, der Hauptstadt des Bundesstaates ansässig ist, von der staatlichen Menschenrechtskommission gerügt. Diese erklärte, das Antidiskriminierungsgesetz des Bundesstaates Queensland erlaube es religiösen Schulen nicht, eingeschriebene Schüler aufgrund ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität zu diskriminieren: "Die Schulen können sich nicht von ihren Pflichten im Rahmen der Diskriminierungsgesetze befreien, indem sie Eltern oder Schüler auffordern, diskriminierenden Bedingungen zuzustimmen." In einer E-Mail an die Eltern erklärte Brian Mulheran, die Schule habe sich rechtlich beraten lassen, um den Vertrag zu überarbeiten. Die Vertragsänderung erfolgte, nachdem Premierminister Scott Morrison Ende November das Gesetz gegen religiöse Diskriminierung eingeführt hatte, dessen Kerngedanke es ist, Menschen mit einem bestimmten Glauben auch im Bildungsbereich rechtlich vor Diskriminierung zu schützen." Quelle: RT DE